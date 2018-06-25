Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Восемь пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом и джипом в Хабаровске после осмотра в больнице отправлены на амбулаторное лечение, сообщила главный врач второй краевой клинической больницы Наталья Гараева.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус и джип "УАЗ-Патриот" в понедельник столкнулись на улице Лейтенанта Орлова в Хабаровске, погибших нет, в больницу было доставлено восемь пострадавших.

"Мы обследовали пострадавших, переломов нет, в основном у них ушибы мягких тканей. Одна женщина с травмой глаза отправлена на консультацию в глазное отделение 10-й горбольницы, остальные на амбулаторное лечение к хирургу по месту жительства", — сказала Гараева.