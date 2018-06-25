В Хабаровске столкнулись пассажирский автобус и джип

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Маршрутный автобус и машина "УАЗ-Патриот" столкнулись на улице Лейтенанта Орлова в Хабаровске, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю. По данным врачей, пострадали восемь человек.
Как сообщили РИА Новости во второй краевой больнице, после аварии в лечебное учреждение привезли восемь пострадавших.
"Доставлено к нам восемь человек. Тяжелых нет. Травмы разные, есть переломы, есть ушибы", — сказал собеседник агентства.
В краевом ГИБДД от комментариев отказались.