В Хабаровске столкнулись пассажирский автобус и джип

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Маршрутный автобус и машина "УАЗ-Патриот" столкнулись на улице Лейтенанта Орлова в Хабаровске, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Хабаровскому краю. По данным врачей, пострадали восемь человек.

"Столкнулись маршрутный автобус №89 и "УАЗ-Патриот". Погибших нет. Пострадавшие были. На месте работала бригада второй пожарной спасательной части, провели смыв ГСМ с проезжей части для недопущения возгорания", — сказал представитель МЧС.

Как сообщили РИА Новости во второй краевой больнице, после аварии в лечебное учреждение привезли восемь пострадавших.

"Доставлено к нам восемь человек. Тяжелых нет. Травмы разные, есть переломы, есть ушибы", — сказал собеседник агентства.

В краевом ГИБДД от комментариев отказались.