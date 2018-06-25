Экс-губернатор Хорошавин начал изучать материалы нового уголовного дела

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин приступил к знакомству с материалами нового уголовного дела о взяточничестве, сообщил РИА Новости один из адвокатов бывшего главы региона Евгений Балабас.

"Нашему подзащитному вновь вменяют создание и участие во второй организованной группе с руководителем секретариата экс-главы региона Вячеславом Горбачевым", — сказал защитник.

По словам Балабаса, он встречался с Хорошавиным в СИЗО. "Александр Вадимович не теряет бодрости и присутствия духа", — заметил адвокат.

По его словам, еще один защитник экс-губернатора Ольга Артюхова скоро должна прилететь на Сахалин.

В конце прошлой недели Следственный комитет предъявил Хорошавину обвинения по 20 фактам взяток в размере от 2 до 10 миллионов рублей. Фигурантами нового уголовного дела стали экс-руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачев, экс-заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Анатолий Макаров, экс-мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин, бывший вице-мэр, руководитель аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексей Лескин.

По первому уголовному делу Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, штрафом на 500 млн рублей и лишением госнаград.