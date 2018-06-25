Военные восстановили сообщение с оренбургским селом, отрезанным половодьем

САМАРА, 25 июн — РИА Новости. Инженеры Центрального военного округа навели паром на реке Урал, восстановив сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Военные инженеры Центрального военного округа восстановили сообщение с селом Нижнеозерное Оренбургской области через реку Урал, где после половодья был разрушен 190-метровый мост… На реке наведен паром грузоподъемностью 60 тонн", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее понтонно-переправочные подразделения совершили 500-километровый марш из места постоянной дислокации в Башкирии в Нижнеозерное. Решение о наведении временной переправы было принято после соответствующего обращения губернатора региона Юрия Берга в Минобороны.

Мост у села Нижнеозерное был разрушен весной во время ледохода. Он обеспечивал жителям села транспортную доступность сельскохозяйственных угодий, находящихся на левом берегу Урала, а также выход на трассу Оренбург-Илек. В настоящее время в селе проживают около 1,5 тысячи человек.