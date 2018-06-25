На Дальнем Востоке сгорело более восьми тысяч гектаров леса за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Около 8,2 тысячи гектаров леса пройдено огнем за сутки в регионах Дальнего Востока, значительная часть возгораний пришлась на Якутию, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло пять новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 53 очага: 43 в республике Саха (Якутия), шесть в Магаданской области, три в Чукотском автономном округе, один в Камчатском крае. Силами лесопожарных формирований ликвидировано три возгорания", — говорится в сообщении.

К утру понедельника горело 50 пожаров: 41 в Якутии, один из них локализован, пять в Магаданской области, три в Чукотском АО, один на Камчатке. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 8,2 тысячи гектаров, основная часть – 98,3% — пришлась на Якутию.

Режим ЧС действует в двух районах Якутии, в 12 введен особый противопожарный режим. С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1529 лесных пожаров.