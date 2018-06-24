Число жертв взрыва газа в Заинске возросло до двух

КАЗАНЬ, 24 июн — РИА Новости. Женщина, находившаяся в крайне тяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице Татарстана после взрыва газа в жилом доме в Заинске в пятницу, в воскресенье скончалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.

Таким образом, число жертв возросло до двух.

По данным регионального ГУМЧС, в 17.15 мск в пятницу поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Никифорова, 71, в Заинске. По прибытию пожарных было установлено, что произошёл хлопок газа в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде. В результате произошло обрушение кровли и фасада. Пострадали 10 человек, в том числе ребёнок. Один из пострадавших скончался в больнице спустя несколько часов.

Трое пострадавших, в том числе восьмилетняя девочка, были доставлены вертолетом в Казань.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

"Сегодня в больнице скончалась женщина, находившаяся в крайне тяжёлом состоянии. Двое других пострадавших, доставленных в Казань, в том числе девочка, остаются в больницах", — сказал собеседник агентства.

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