Белых готовят к этапированию в колонию

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за получение взятки, готовится к этапированию, его уже перевели в одиночную камеру СИЗО, рассказал РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Документы, по нашим данным, уже получены, и в ближайшее время Никиту Белых ждет этапирование в место, где он будет отбывать свой срок. Уже сейчас его перевели в одиночную камеру, из которой его и переведут в колонию", — рассказал собеседник.

По его словам, Белых до сих пор так и не получил ортопедический матрас и телевизор, о котором руководство СИЗО "Лефортово" просил и он сам, и правозащитники. Куда направят экс-губернатора, тоже пока неизвестно, поскольку по закону эти сведения не разглашаются.