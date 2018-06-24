В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

КРАСНОЯРСК, 24 июн — РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Березовском районе Красноярского края, им оказался шестнадцатилетний знакомый жертвы, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что в субботу ребенок найден мертвым с признаками насильственной смерти в деревне Лопатино Березовского района. Уголовное дело возбуждено ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

"В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего ребенка", — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, в пятницу девятилетний мальчик встретил шестнадцатилетнего знакомого. Подросток рассказал, что ребенок несколько раз обозвал его обидными словами. Когда они вышли на окраину деревни Лопатино, молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове и телу руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия. Затем подросток вернулся в деревню, где обнаружил, что ребенка разыскивают взрослые. Он также принимал участие в поисках.

Подозреваемый допрошен, вину признал частично, пояснив, что убивать ребенка он не планировал. В воскресенье следователи выйдут с ходатайством в суд об аресте подозреваемого. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.