СК возбудил дело о крушении легкомоторного самолета в Воронежской области

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Воронежской области по факту крушения легкомоторного самолета, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 июня 2018 года в 6 часов утра 10 минут при выполнении агрохимических работ в поле, расположенном вблизи села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области, разбился легкомоторный самолет "Бекас — Х32".

Отмечается, что в настоящее время следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Расследование уголовного дела продолжается.