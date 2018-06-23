В Барнауле плавучее кафе столкнулось с опорой моста, есть пострадавшие

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при столкновении плавучего кафе с опорой автомобильного моста в Барнауле в субботу, следствие проводит проверку, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Сегодня в социальных сетях такие снимки из Барнаула



Барнаул из-за ураганного ветра практически полностью остался без электроснабжения и частично без воды. Мощный шторм начался вечером, из-за него оказались повреждены десятки машин, также были повалены деревья и заборы. pic.twitter.com/iwY4vLLO9m — Александр Ахраменко (@a_akhramenko) 23 июня 2018 г.

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Ранее свидетель происшествия сообщил РИА Новости, что прогулочный теплоход "Барракуда" с пассажирами попал в шторм на Оби в Барнауле, волной разбило стекло, несколько пассажиров порезались. По его словам, команда сработала оперативно, всех пассажиров обеспечили спасательными жилетами, на берегу пассажиров встречали машина скорой помощи и спасатели. Сам теплоход сел на мель.

"В результате происшествия погибших нет, пострадали, по предварительной информации, 15 человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в субботу плавучее кафе "Барракуда" в составе теплохода и баржи следовало по реке Оби, на нем находились 120 человек. В результате ухудшения погодных условий с сильными порывами ветра теплоход столкнулся с опорой автомобильного моста. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.