Сильный ветер в Москве повалил несколько деревьев

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более десяти деревьев упали в результате сильного ветра на севере Москвы, повреждены три легковых автомобиля, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По его словам, скорость ветра достигала 18 метров в секунду.

"При порывах ветра повалены более десяти деревьев, повреждены три легковых автомобиля", — сказал собеседник.

По его словам, сильный ливень привел к подтоплению нескольких участков на четырех улицах Москвы. Ограничено движение автотранспорта по трем улицам.