В Барнауле во время урагана на дворец бракосочетания упал строительный кран

БАРНАУЛ, 23 июн — РИА Новости. Дорожные службы и полиция перекрыли проспект Ленина в Барнауле, где в результате штормового ветра на дорогу упал строительный кран, сообщили РИА Новости очевидцы происшествия.

​"Строительный кран упал на припаркованные автомобили, помяты два авто. Стрела частично задела здание дворца бракосочетания. Полиция перекрыла движение", — сказал собеседник.

Из-за сильного ветра, молнии и града практически весь Барнаул остался без света. Очевидцы в социальных сетях сообщают о десятках поваленных деревьев, помятых автомобилей и других происшествиях.