В Барнауле во время урагана на дворец бракосочетания упал строительный кран

БАРНАУЛ, 23 июн — РИА Новости. Дорожные службы и полиция перекрыли проспект Ленина в Барнауле, где в результате штормового ветра на дорогу упал строительный кран, сообщили РИА Новости очевидцы происшествия.
"Строительный кран упал на припаркованные автомобили, помяты два авто. Стрела частично задела здание дворца бракосочетания. Полиция перекрыла движение", — сказал собеседник.
Из-за сильного ветра, молнии и града практически весь Барнаул остался без света. Очевидцы в социальных сетях сообщают о десятках поваленных деревьев, помятых автомобилей и других происшествиях.