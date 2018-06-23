Двух пострадавших при взрыве газа в Татарстане доставили в больницу

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Двое пострадавших после взрыва газа в жилом доме в городе Заинск в Татарстане спецбортом МЧС России доставлены в больницу Казани, их состояние удовлетворительное, сообщается на сайте республиканского ГУМЧС.

Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило, что вечером в пятницу в трехкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Никифорова в Заинске произошел хлопок газового баллона. По уточненным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Позднее в больнице скончался один из пострадавших. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В 02.32 мск 23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолет Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра "Жуковский" МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших. В 03.30 мск 23 июня спецборт МЧС прибыл на вертолетную площадку Республиканской клинической больницы", — говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС, состояние пострадавших удовлетворительное, полет перенесли нормально, без осложнений. После посадки пострадавшие были перенесены в реанимобили и направлены в РКБ.