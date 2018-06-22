Шереметьево усилил безопасность после прохода женщины без паспорта на борт

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" усилил досмотровые зоны и пункты пропуска после случая проникновения на борт женщины без документов, заявили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Телеграм-канал Mash написал, что бездомная женщина прошла все зоны контроля в аэропорту и попала на самолет авиакомпании Nordwind без билета и документов. По данным канала, инцидент произошел еще весной.

"По факту проникновения человека в контрольную зону аэропорта без соответствующих документов были проведены проверки, выработаны корректирующие мероприятия. По результатам мероприятий были усилены досмотровые зоны и пункты пропуска, внедрено новое автоматизированное технологическое оборудование, которое максимально исключает проявление человеческого фактора", — заявили в "Шереметьево".