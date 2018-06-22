В Татарстане в больнице умер пострадавший при взрыве газа

КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Заинске умер в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
"С места происшествия были госпитализированы восемь человек, ещё двое обратились за помощью с ситуационным стрессом. Один из пострадавших умер в больнице", — сказал собеседник агентства.
Двое пострадавших, по его информации, остаются в крайне тяжёлом состоянии, за ними вылетел спецборт МЧС, который должен доставить пациентов в Казань. Состояние остальных пятерых оценивается как средней степени тяжести.
Главное управление МЧС России по Татарстану отмечает, что, предварительно, в квартире, где произошёл хлопок газа, велись ремонтные работы по установке натяжных потолков.