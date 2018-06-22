В Татарстане в больнице умер пострадавший при взрыве газа

КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Заинске умер в больнице, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, в 17.15 мск в центр управления в кризисных ситуациях по единому номеру "112" поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Заинск, улица Никифорова, 71. По прибытию пожарных было установлено, что произошёл хлопок газового баллона в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде на пятом этаже. По уточнённым данным, в результате происшествия пострадали восемь человек, четверо из них, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.

"С места происшествия были госпитализированы восемь человек, ещё двое обратились за помощью с ситуационным стрессом. Один из пострадавших умер в больнице", — сказал собеседник агентства.

Двое пострадавших, по его информации, остаются в крайне тяжёлом состоянии, за ними вылетел спецборт МЧС, который должен доставить пациентов в Казань. Состояние остальных пятерых оценивается как средней степени тяжести.

Главное управление МЧС России по Татарстану отмечает, что, предварительно, в квартире, где произошёл хлопок газа, велись ремонтные работы по установке натяжных потолков.