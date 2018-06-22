В Татарстане 16 человек эвакуировали из-за взрыва в жилом доме

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Спасатели продолжают поисковые работы на месте хлопка газа в Заинске, из дома эвакуированы 16 человек, сообщает МЧС РФ.

Ранее представитель минздрава Татарстана сообщил РИА Новости, что четыре человека, в том числе 13-летний ребёнок госпитализированы после хлопка газа в жилом доме Заинска в пятницу вечером.

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, в 17.15 мск в центр управления в кризисных ситуациях по единому номеру "112" поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Заинск, улица Никифорова, 71. По прибытию пожарных было установлено, что произошёл хлопок газового баллона в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде на пятом этаже.

"На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Из пострадавшего подъезда спасены три человека… Из дома эвакуированы 16 человек. Подготовлены пункты временного размещения. Повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия 4–5 этажей", — говорится в сообщении.

В МЧС добавляют, что в готовность приведён вертолёт Ми-8 для возможной эвакуации в лечебные учреждения Казани.