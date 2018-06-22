Суд оставил в силе заочный арест экс-главы администрации Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Нижегородский областной суд оставил без изменения постановление о заочном аресте бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным следствия, в начале 2012 года глава администрации Нижнего Новгорода Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов достигли соглашения с предпринимателем о получении от него лично и через посредников взятки в особо крупном размере за содействие в выделении земельного участка для строительства крематория на территории Нижнего Новгорода и вводе его в эксплуатацию.

Предприниматель должен был передать через посредника взятку в размере 5 миллионов рублей, а в последующем ежемесячно передавать взятку в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство, считает следствие. В дальнейшем, по данным СК, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах неоднократно получали лично и через посредников взятки на общую сумму 17 миллионов рублей.

Нижегородским районным судом 22 мая обвиняемому Кондрашову, который сейчас находится за пределами России, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или доставления на территорию Российской Федерации в процессе экстрадиции. Адвокат Кондрашова просил отменить постановление о заочном аресте.

"Нижегородский областной суд 22 июня оставил без изменения постановление о заочном аресте Олега Кондрашов. Жалоба адвоката оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", — говорится в сообщении суда.