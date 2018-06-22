Крымского бизнесмена арестовали за хищение у ФСО более 20 миллионов рублей

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости, Виктор Драгунский. Басманный суд Москвы заключил под стражу предпринимателя из Севастополя Вадима Балясного по делу о хищении более 20 миллионов рублей у Службы охраны в Крыму (подразделение ФСО России), следует из постановления о возбуждении дела, копия которого есть у РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Балясного и неустановленных лиц возбудил следователь СК РФ Алексей Северилов. Через шесть дней – 26 апреля 2018 года – гендиректор компании "ВАБ-Нефть" был задержан в Севастополе, его конвоировали в Москву, где в этот же день предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (до 10 лет колонии), а на следующий – Басманный суд Москвы санкционировал его арест на два месяца. Впоследствии меру пресечения продлили.

По версии следствия, Балясный вместе с неизвестными сообщниками, "зная о необходимой поставке жидкого топлива в рамках гособоронзаказа для нужд Службы охраны в Крыму, … решили похитить указанное имущество в виде денежных средств", следует из постановления.

Впоследствии бизнесмены, по данным следствия, заключили с подразделением ФСО несколько государственных контрактов и поставили ему по завышенным ценам дизельное топливо, которое не соответствовало требованиям конкурса. Таким образом, по мнению СК РФ, и были похищены минимум 20,3 миллиона рублей.

По словам адвоката Балясного, речь идет о поставке дизеля для отопления объектов ФСО, а именно государственных дач. Хищение, по его словам, якобы произошло в результате перечисления денежных средств со счета Службы охраны в Крыму на счет "ВАБ-Нефти" за поставки топлива.

"Весь объем топлива, предусмотренный государственными контрактами — порядка 600 тонн — Балясным был поставлен. На протяжении всего 2017 года заказчик получал топливо от фирмы Балясного ООО "ВАБ-Нефть" и использовал его для собственных нужд. К возврату или обмену поставленное топливо предъявлено не было", — сказал РИА Новости председатель коллегии адвокатов "Закалюжный, Ельмашев и партнеры" Руслан Закалюжный.

Адвокат утверждает, что заказчик сначала "благополучно, без каких-либо последствий" принял топливо, использовал его в котельных, а затем Служба охраны обратилась с заявлением о преступлении.

"Предприниматель поставлял топливо с начала 2017 года и до конца. С ноября заказчик решил снять пробы, и у последних бензовозов их взяли. А вменили весь поставленный объем. При этом, установив, что топливо другого качества, ФСО продолжила его использовать, потому что для котельных оно соответствовало", — утверждает адвокат, отмечая, что теперь от обвиняемого требуют вернуть 20 миллионов.

Следователь, настаивая на аресте предпринимателя в суде, заявил, что Балясный, находясь на свободе, может скрыться, поскольку имеет также гражданство Украины. Кроме того, по словам следователя, он имеет судимость за контрабанду наличных денег (статья 200.1 УК РФ) и при конвоировании "пытался оказать давление на другого задержанного".

Защита, в свою очередь, утверждает, что доказательств вины Балясного у следствия нет, ни на каких свидетелей он не давил, а напротив, готов по первому требованию являться к следователю. Кроме того, Балясный, по словам защиты, добросовестно исполнил множество других госконтрактов, например поставлял дизель и бензин для нужд полиции Севастополя.

Предприниматель был награжден медалью "За возвращение Крыма", является инвалидом третьей группы, но следствие решило содержать его в СИЗО, отметил адвокат.

Басманный суд Москвы в четверг все же занял сторону СК РФ и продлил срок ареста Балясного до 26 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.