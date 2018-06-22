В Пензенской области прокуратура начала проверку из-за птичьего гриппа

САРАТОВ, 22 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Пензенской области организовала проверку соблюдения ветеринарного законодательства в связи с выявлением в регионе очагов вируса птичьего гриппа, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее власти региона объявили карантин из-за птичьего гриппа на "Васильевской птицефабрике" (входит в группу "Черкизово"), на шести площадках ООО "Пензамолинвест" (входит в ГК "Дамате"), а также в семи частных подворьях. Пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина заявила РИА Новости, что вирус локализован.

"Четырем прокурорам районов прокуратурой области направляется поручение о проведении проверки соблюдения районными станциями по борьбе с болезнями животных требований ветеринарного законодательства при утилизации биологических отходов. К проведению проверки будет привлечено областное управление ветеринарии", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что проверки планируется провести в Бековском, Лопатинском, Колышлейском и Белинском районах.