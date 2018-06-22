В Симферополь доставили мать и дочь, пострадавших при пожаре в Евпатории

Спасатели МЧС России и пожарные рядом с гостевым домом Арсенал в Евпатории, где произошел пожар. 21 июня 2018

Спасатели МЧС России и пожарные рядом с гостевым домом Арсенал в Евпатории, где произошел пожар. 21 июня 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Девочку с матерью, которые пострадали во время пожара в пансионате в Евпатории, доставили вертолетом в симферопольский ожоговый центр, сообщили в крымском минздраве.

Пожар в частном пансионате "Арсенал" в Евпатории произошел днем в четверг на площади 280 квадратных метров, пострадали пять человек. По данным МЧС, пансионат зарегистрирован как частный гостевой жилой дом, который использовался для приема отдыхающих. Законность работы и выполнение требований пожарной безопасности в частном пансионате, где в результате пожара пострадали люди, проверит прокуратура. Из пяти пострадавших трое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе ребенок, были госпитализированы в реанимацию городской больницы с ожогами.

"Семилетнюю девочку, пострадавшую во время пожара в частном пансионате Евпатории, доставили вертолетом из Евпатории в Симферополь", — говорится в сообщении.

Дальнейшее лечение девочка будет проходить в ожоговом центре Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6.

"Девочка была доставлена в ожоговый центр вместе с матерью. Врачи оценивают их состояние как тяжелое", — говорится в сообщении.

Еще один пострадавший по-прежнему находится в реанимации Евпаторийской городской больницы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, добавили в минздраве.