Уголовное дело об избиении DJ Smash в Перми рассмотрят 29 июня

ПЕРМЬ, 22 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Перми назначил дату рассмотрения уголовного дела об избиении DJ Smash, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
"Дата рассмотрения суда назначена на 11.00 29 июня", — сообщили агентству в суде.
Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта экс-депутата пермского заксобрания Телепнева и его спутника Ванкевича. Во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам DJ Smash. Вслед за этим региональное отделение "Единой России" приостановило членство Телепнева в партии.
В марте подозреваемый в избиении музыканта экс-депутат был помещен в изолятор временного содержания, но по решению суда он был освобожден под залог 200 тысяч рублей. В отношении Ванкевича суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным стороны обвинения, подозреваемые в избиении DJ Smash вину в совершении преступления не признают.