Уголовное дело об избиении DJ Smash в Перми рассмотрят 29 июня

ПЕРМЬ, 22 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Перми назначил дату рассмотрения уголовного дела об избиении DJ Smash, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Уголовное дело об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash) поступило в Ленинский районный суд Перми 1 июня. В качестве обвиняемых в нем выступают экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. По версии следствия, конфликт между обвиняемыми и Ширманом произошел в пермском ночном клубе "Дом Культуры" в феврале. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

"Дата рассмотрения суда назначена на 11.00 29 июня", — сообщили агентству в суде.

Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта экс-депутата пермского заксобрания Телепнева и его спутника Ванкевича. Во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам DJ Smash. Вслед за этим региональное отделение "Единой России" приостановило членство Телепнева в партии.

В марте подозреваемый в избиении музыканта экс-депутат был помещен в изолятор временного содержания, но по решению суда он был освобожден под залог 200 тысяч рублей. В отношении Ванкевича суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным стороны обвинения, подозреваемые в избиении DJ Smash вину в совершении преступления не признают.