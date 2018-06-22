В Кемерово пенсионерка получит компенсацию за сломанную в автобусе руку

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Прокурор Ленинского района Кемерово взыскал в пользу 73-летней женщины компенсацию морального вреда с водителя автомобиля и пассажирского предприятия за причиненный в результате аварии тяжкий вред здоровью — сломанную руку, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в октябре 2017 года. Водитель автомобиля "Лада Гранта" при перестроении на полосу движения автобуса вынудил его водителя применить экстренное торможение для избежания столкновения.

"В результате этого в салоне автобуса упала 73-летняя пассажирка и получила закрытую травму верхней конечности, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью. Пострадавшая обратилась за помощью в прокуратуру", — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокурор направил в интересах пенсионерки заявление в суд и потребовал взыскать с пассажирского предприятия "Кемеровская автоколонна 1237" и с водителя легкового автомобиля компенсацию морального вреда.

"Ленинский районный суд Кемерово удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал солидарно с автоколонны и водителя "Лада Гранта" компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района", — уточнили в ведомстве.

Старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич пояснила РИА Новости, что водитель легкового автомобиля избежал уголовного преследования, так как столкновения транспортных средств удалось избежать. "Однако это не освободило его от гражданской ответственности", — добавила собеседница агентства.