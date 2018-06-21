В Пензенской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости/Прайм. Власти Пензенской области установили карантин на "Васильевской птицефабрике", входящей в группу "Черкизово", из-за птичьего гриппа, сообщается в постановлении губернатора.

В документе отмечается, что на территории ЦРС "Вертуновский" АО "Василтевская птицефабрика" необходимо установить карантин на 21 день.

"По условиям карантина в неблагополучном пункте запретить доступ постороннего транспорта, доступ посторонних лиц… вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства… торговлю птицей", — говорится в постановлении.

Кроме того, необходимо установить угрожаемую зону на глубину 5 километров от границы неблагополучного пункта, включая село Вертуновка, поселок Сахзавод, рабочий поселок Беково.

Зона наблюдения будет установлена на глубине 10 километров от границ неблагополучного пункта. Уточняется, что документ вступает в силу с четверга.

Сама группа "Черкизово" сообщила в четверг, что очаг птичьего гриппа на площадке "Вертуновка" в Бековском районе Пензенской области локализован и уничтожен, убытки "Черкизово" из-за вспышки заболевания оцениваются в 100 миллионов рублей.