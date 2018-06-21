В Ярославле эвакуировали около 600 человек из-за задымления в ТРЦ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Свыше 560 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Аура" в Ярославле после короткого замыкания в электрооборудовании с последующим задымлением, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Короткое замыкание электроприбора с последующим задымлением произошло в подсобном помещении на 3-м этаже ТРЦ "Аура" по адресу: улица Победы, дом 41", — сказал собеседник агентства. По его словам, после срабатывания автоматической системы оповещения о пожаре из здания были эвакуированы более 560 человек.

"После короткого замыкания возгорания не последовало, возникло сильное задымление в здании", — отметил собеседник агентства, добавив, что проверка ТРЦ по линии Госпожнадзора проводилась в апреле 2018 года. Обстоятельства ЧП выясняются.