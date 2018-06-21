В Пензенской области локализовали очаг птичьего гриппа

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Очаг птичьего гриппа на площадке "Вертуновка" в Бековском районе Пензенской области локализован, убытки "Черкизово" из-за вспышки заболевания оцениваются в 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в "Черкизово".

"Вирус птичьего гриппа обнаружен на изолированной площадке "Вертуновка" Бековского района Пензенской области, предназначенной исключительно для воспроизведения поголовья родительского стада птицы и получения инкубационного яйца. Эта площадка удалена от основного производства цыплят-бройлеров и переработки более, чем на 200 километров. В настоящее время очаг заболевания локализован и уничтожен", — сказали в компании.

По результатам исследований, добавили в агрохолдинге, на других площадках заболевания не выявлено, они функционируют в рабочем режиме. "Тем не менее, с учетом неблагополучной эпизоотической ситуации в регионе, дополнительные меры биобезопасности введены на всех площадках компании. Убытки компании оцениваются в 100 миллионов рублей. Все поголовье застраховано компанией "Россельхозбанк-страхование", — указали в "Черкизово".