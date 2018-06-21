Власти не нашли признаков суицида у Бородина, сообщает посольство

МЕХИКО, 21 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Признаков суицида у российского музыканта и телеведущего Андрея Бородина, найденного мертвым в Колумбии, не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Боготе Евгений Наумов.

Ранее Наумов рассказал РИА Новости, что тело Бородина было найдено в мае этого года в запертом номере в отеле Медельина.

"Нет признаков суицида, власти сказали, что это было естественная смерть", — заметил дипломат. Также Наумов отметил, что данных о возможной депрессии, которой якобы страдал Бородин, у посольства тоже нет. "Мы вообще не были в курсе его пребывания в стране, так как он не вставал на консульский учет", — сообщил представитель посольства.

Сейчас в Колумбии находится мать Бородина, чтобы забрать его тело на Родину.

Андрей Бородин был участникам шоу Comedy Club, "Звезды сошлись", "Голос", "Время покажет", "Званый ужин" и "Популярная правда". В прошлом году он выпустил свой первый клип на песню "Не made in China". Шоумен не раскрывал свою дату рождения в соцсетях, но, по словам его знакомого, артисту не было и 25 лет.