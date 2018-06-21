ФАС оштрафовала поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала на 180 миллионов рублей поставщиков компьютерной техники для государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", сообщает служба в четверг.

"Поставщикам компьютеров, виновным в сговоре, назначены штрафы… Общая сумма административного наказания — более 179 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

ФАС в ноябре 2016 года сообщала, что начала проверки Lenovo и НР по подозрению в участии в крупном картеле на торгах по поставкам техники для госнужд. Всего же служба подозревала более 10 компаний. Речь шла о закупках компьютеров для Центризбиркома.

В заключении антиконкурентного соглашения подозревались компании ООО "Бизнес компьютерс групп", ООО "АМИ-Нетворк", ЗАО "Крок инкорпорейтед", ООО "СупервэйвГрупп", ЗАО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Производственная компания Аквариус". ФАС считала, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP. ФАС привлекла структуры HP и Lenovo в качестве ответчиков по делу о поставке компьютеров для ГАС "Выборы".

В конце августа 2017 года служба признала поставщиков техники для (ГАС) "Выборы" виновными в картельном сговоре. Как отмечала ФАС, им грозят оборотные штрафы.