Источник рассказал о туристах, пострадавших при пожаре в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Пострадавшими при пожаре в частном пансионате в Евпатории стали туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, они госпитализированы в реанимацию городской больницы с ожогами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Еще двое пострадавших на пожаре – туристы из Екатеринбурга, они проходят лечение амбулаторно. Санавиацией из Симферополя в Евпаторию направлен комбустиолог (врач, специализирующийся на ожоговой медицине. – Прим. ред.) Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, сообщили в минздраве Крыма.
Пожар в частном пансионате "Арсенал" в Евпатории произошел днем в четверг на площади 280 квадратных метров, пострадали пять человек. По данным МЧС, пансионат зарегистрирован как частный гостевой жилой дом, который использовался для приема отдыхающих. Законность работы и выполнение требований пожарной безопасности в частном пансионате, где в результате пожара пострадали люди, проверит прокуратура.