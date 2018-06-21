Источник рассказал о туристах, пострадавших при пожаре в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Пострадавшими при пожаре в частном пансионате в Евпатории стали туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, они госпитализированы в реанимацию городской больницы с ожогами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пострадали женщина 1984 года рождения (2 и 3 степень ожогов, поражено 20 % кожного покрова) и девочка 2010 года рождения – 2 степень ожогов. Обе из Санкт-Петербурга. А также мужчина 1965 года рождения из Москвы, 2-3 степень ожогов", — сказал собеседник агентства.

Еще двое пострадавших на пожаре – туристы из Екатеринбурга, они проходят лечение амбулаторно. Санавиацией из Симферополя в Евпаторию направлен комбустиолог (врач, специализирующийся на ожоговой медицине. – Прим. ред.) Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, сообщили в минздраве Крыма.

Пожар в частном пансионате "Арсенал" в Евпатории произошел днем в четверг на площади 280 квадратных метров, пострадали пять человек. По данным МЧС, пансионат зарегистрирован как частный гостевой жилой дом, который использовался для приема отдыхающих. Законность работы и выполнение требований пожарной безопасности в частном пансионате, где в результате пожара пострадали люди, проверит прокуратура.