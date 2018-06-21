К пострадавшим при пожаре в пансионате в Евпатории направили комбустиолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Комбустиолог направлен санавиацией к пострадавшим при пожаре в частном пансионате в Евпатории, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма.
"Санавиацией направлен комбустиолог Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи", — сказала собеседница агентства.
Комбустиология — отрасль медицины, изучающая тяжёлые ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния, в частности, ожоговый шок, а также методы лечения таких состояний. Врачи-комбустиологи, помимо лечения самого ожога, также осуществляют ряд мероприятий, направленных на устранение системных эффектов.