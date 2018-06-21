Источник: прокуратура проверит пансионат в Евпатории, где произошел пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Прокуратура Евпатории проверит законность работы и выполнение требований пожарной безопасности в частном пансионате, где в результате пожара пострадали люди, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Прокуратура Евпатории проведет проверку требований пожарной безопасности и законности работы частного пансионата "Арсенал" в Евпатории", — сказал собеседник агентства.

Пожар в частном пансионате "Арсенал" в Евпатории произошел днем в четверг на площади 280 квадратных метров, пострадали пять человек. Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы в реанимацию с ожогами 2-3 степени. По данным МЧС, пансионат зарегистрирован как частный гостевой жилой дом, который использовался для приема отдыхающих.