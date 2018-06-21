Лихач, устроивший ДТП на Кутузовском проспекте, снимал свои гонки на видео

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Двадцатидвухлетний лихач на новом Mercedes-Benz CLS 63 AMG, устроивший крупное ДТП с тремя погибшими на Кутузовском проспекте, снимал на видео свои гонки по улицам Москвы и выкладывал их в Instagram. На него подписано свыше 32 тысяч человек.
Стоимость новых машин Mercedes-Benz CLS 63 AMG начинается от шести миллионов рублей.
Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших после ДТП с участием шести машин возле дома номер 24 на Кутузовском проспекте ночью 21 июня. Столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato, в результате которого Mercedes-Benz AMG загорелся, произошло, по предварительным данным, после наезда на женщину, переходившую дорогу. Водитель престижной иномарки приехал из Дагестана, ему было 22 года.
От столкновения с микроавтобусом иномарку отбросило к тротуару, где она загорелась. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии, предварительно, стала женщина-пешеход.