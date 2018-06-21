В Евпатории потушили пожар в пансионате

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пожар в частном пансионате "Арсенал" ликвидирован на площади 280 квадратных метров, пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщил РИА Новости по телефону представитель экстренных служб региона.

"Пожар в здании пансионата ликвидирован. Из пяти пострадавших госпитализированы трое, в том числе ребенок, еще двоим помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пансионат зарегистрирован как частный жилой дом. Обстоятельства ЧП выясняются.

По данным крымского управления МЧС, на пожаре было спасено 10 человек.

"В 15.20 (мск) крымским спасателям удалось полностью ликвидировать пожар на площади 280 квадратных метров. Огнем полностью уничтожена кровля и часть мансардных номеров. Силами сотрудников МЧС России было эвакуировано с места пожара 30 человек. Также на пожаре было спасено 10 человек. Причину пожара устанавливают эксперты", — отметили в ведомстве.