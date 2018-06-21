Загоревшийся на Кутузовском проспекте Mercedes потушили за 14 минут

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спасателям с учетом времени в пути понадобилось 14 минут, чтобы потушить автомобиль Mercedes-Benz AMG, который загорелся после крупного ДТП с тремя погибшими на Кутузовском проспекте в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших после ДТП с участием шести машин возле дома номер 24 на Кутузовском проспекте ночью 21 июня. Столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato, в результате которого Mercedes-Benz AMG загорелся, произошло, по предварительным данным, после наезда на пешехода, переходившего дорогу.

"Установлено, что ДТП произошло примерно в 2.15 ночи, машину, которая загорелась после столкновения с микроавтобусом, потушили спустя 14 минут", — сказал источник.

От столкновения с микроавтобусом иномарку отбросило к тротуару, где она загорелась. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии, предварительно, стала женщина-пешеход. По словам источника, водитель приехал из Дагестана, ему было 22 года.