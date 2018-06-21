В Евпатории эвакуировали пансионат из-за пожара

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в пансионате в крымской Евпатории, из здания эвакуированы свыше 30 человек, сообщил РИА Новости по телефону представитель экстренных служб региона.

"В результате пожара на крыше 2-этажного здания пансионата "Арсенал" пострадали один ребенок и двое взрослых", — сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь распространился на площади 280 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

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