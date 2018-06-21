Адвокат: в России никогда не было оправдательных приговоров по шпионажу

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Оправдательных приговоров по делам о шпионаже в России никогда не было, отметил адвокат Иван Павлов, комментируя РИА Новости арест в Москве по подозрению в шпионаже гражданки Румынии Карины Цуркан.

"Мне известно, что оправдательных приговоров по делам о шпионаже у нас никогда не было. Бывает, что дело прекращают в связи с отсутствие состава преступления на стадии следствия, но если дело передается в суд, то оно заканчивается обвинительным приговором", — сказал Павлов.

Он напомнил, что статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание на срок до 20 лет, а в судебной практике наказание назначают в зависимости от фактических обстоятельств дела. По словам адвоката, дела о шпионаже расследуют не менее года.

Павлов выразил готовность защищать Цуркан, но пока к нему не обращались с такой просьбой. "Я не знаю, есть ли у нее адвокат, которого она сама выбрала. Подозреваю, что у нее может быть адвокат по назначению, рекомендованный следствием", — сказал он.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Карину Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела не раскрываются. В "Интер РАО" работает полная тезка подозреваемой. В компании ранее сообщили, что "член правления ПАО "Интер РАО" Карина Цуркан находится в отпуске". По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.