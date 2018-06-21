Хорошавину предъявили обвинения почти в 20 взятках

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину предъявлены обвинения почти в 20 взятках до 10 миллионов рублей каждая, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Им предъявлены обвинения в совершении в общей сложности 20 преступлений… "получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере". По версии следствия, Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии названных должностных лиц, выполнявших под его руководством различные роли членов созданной им организованной группы, получили в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого", — сказала Петренко.
Также установлено, что Хорошавин создал условия к получению взяток еще от двух лиц на 3 и 10 миллионов рублей соответственно за содействие избирательным кампаниям при проведении выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году, а также ведению ими экономической деятельности в Сахалинской области.
Отмечается, что дела скрывшихся от следствия за пределами РФ Лобкина и Макарова выделены в отдельное производство. При задержании указанных лиц следственный орган намерен требовать их ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности.