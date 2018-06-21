Запись с камеры видеонаблюдения изучают после ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Запись с камеры видеонаблюдения изучают после крупного ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы, в результате которого погибли три человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших после ДТП с участием шести машин возле дома номер 24 на Кутузовском проспекте ночью 21 июня. Столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato, в результате которого Mercedes-Benz AMG загорелся, произошло, по предварительным данным, после наезда на женщину, переходившую дорогу.

"Изъята запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент ДТП, в настоящее время она изучается", — сказал источник.

От столкновения с микроавтобусом иномарку отбросило к тротуару, где она загорелась. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии, предварительно, стала женщина-пешеход. По словам источника, водитель приехал из Дагестана, ему было 22 года.