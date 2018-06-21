Три человека пострадали в ДТП с маршруткой под Брянском

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после столкновения легкового автомобиля с маршрутным микроавтобусом под Брянском, в результате которого серьезные травмы получили двое взрослых и школьница, сообщило СУСК РФ по региону.

"Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Выгоничском районе", — говорится в сообщении.

ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, по данным экстренных служб, произошло в четверг около 9.00 мск на автодороге между населенными пунктами Кокино и Скуратово.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с проезжавшим во встречном направлении микроавтобусом.

"В результате серьезные травмы получили предполагаемый виновник ДТП и два пассажира маршрутки, в числе которых 11-летняя девочка", — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование уголовного дела продолжается.