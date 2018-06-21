Пострадавшие в ДТП в Москве находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших после ДТП с участием шести машин возле дома номер 24 на Кутузовском проспекте ночью 21 июня. Лихач на Mercedes-Benz AMG сначала сбил женщину-пешехода, потом выехал на встречную полосу и спровоцировал крупное столкновение.

"К месту ДТП на Кутузовском проспекте в течение 5 минут прибыли бригады машин скорой помощи. Всего пострадали шесть человек. Из них три человека скончались на месте. Трое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы", — сообщили в департаменте.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, подчеркнули в ведомстве.