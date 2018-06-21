Мосгорсуд оставил экс-главу "Седьмой студии" под домашним арестом

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19 июля бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда о продлении меры пресечения оставить без изменения", — огласила решение одна из судей коллегии. Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу адвоката на решение первой инстанции этого же суда.

СК 16 мая завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа". Уголовное дело насчитывает почти 260 томов.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

В середине мая следствие решило изменить Малобродскому меру пресечения на подписку о невыезде.