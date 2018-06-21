Источник рассказал о лихаче, устроившем ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Лихач на Mercedes-Benz AMG, устроивший крупное ДТП с тремя погибшими на Кутузовском проспекте в центре Москвы, приехал из Дагестана, ему было 22 года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в ночь на четверг возле дома 24: столкнулись шесть машин, три человека погибли, еще столько же получили травмы, но выжили. Лихач на элитной иномарке сначала сбил женщину-пешехода, потом выехал на встречку и там спровоцировал крупное столкновение.

"Водитель Mercedes-Benz AMG зарегистрирован в Буйнакске (Дагестан), ему было 22 года", — пояснил источник.

От столкновения с микроавтобусом Fiat Ducato департамента труда и социальной защиты Москвы элитную иномарку отбросило к тротуару, где она загорелась. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии, предварительно, стала женщина-пешеход.

По данным источника, иностранных болельщиков, приехавших в Москву на чемпионат мира по футболу, среди погибших и пострадавших в ДТП нет.