В Тамбове экс-полицейского осудили за продажу данных об умерших

ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции Тамбова получил три года условно за продажу фирме, оказывающей ритуальные услуги, данных об умерших гражданах, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

В отношении бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции №2 УМВД России по Тамбову было возбуждено дело по статье "получение взятки должностным лицом". Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Установлено, что с августа 2012 года по июнь 2013 года сотрудник полиции получал на банковскую карту от представителя фирмы, оказывающей ритуальные услуги, денежные средства в качестве взятки за предоставление служебной информации о факте смерти гражданина и месте нахождения его трупа (в основном по 3 тысячи рублей за одного умершего)", — говорится в сообщении.

На основе полученных от полицейского данных фирма заключала договоры с родственниками умерших. Как отмечает следствие, всего сотрудник полиции получил от ритуальной компании более 30 тысяч рублей.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", — информирует следственное управление, которое расследует дело в отношении представителя ритуальной компании, ранее уже судимого за дачу взяток должностным лицам.