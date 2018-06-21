Экс-зампреда правительства Рязанской области оштрафовали за взятку

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Экс-зампред правительства Рязанской области Владимир Трушкин оштрафован на 300 тыс рублей за взятку, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Ранее сообщалось, что Трушкин, занимая должность первого заместителя главы администрации Рязани, получил в июле 2015 года взятку на сумму 80 тысяч рублей от учредителя одной из рязанских строительных организаций за содействие. В ходе следствия Трушкин признал вину, раскаялся в содеянном и способствовал расследованию преступления.

"Приговором суда Владимиру Трушкину с учетом мнения государственного обвинителя назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован", — говорится в сообщении.