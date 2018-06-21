Источник уточнил число участников крупного ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Участниками крупного ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы, по уточненным данным, стали шесть автомашин, в том числе микроавтобус Fiat Ducato, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших после столкновения пяти машин возле дома номер 24 на Кутузовском проспекте ночью 21 июня. Автомобиль Mercedes-Benz AMG после соударения с микроавтобусом департамента труда и социальной защиты Москвы загорелся. Столкновение машин, по предварительным данным, произошло после наезда на пешехода, переходившего дорогу.

"После столкновения с микроавтобусом Mercedes-Benz AMG отбросило к тротуару. В результате ДТП был причинен ущерб еще четырем автомобилям", — пояснил источник.

В результате ДТП погибли пешеход, а также водитель и пассажир Mercedes-Benz AMG. Водитель и пассажиры микроавтобуса были госпитализированы.