Источник уточнил число участников крупного ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Участниками крупного ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы, по уточненным данным, стали шесть автомашин, в том числе микроавтобус Fiat Ducato, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"После столкновения с микроавтобусом Mercedes-Benz AMG отбросило к тротуару. В результате ДТП был причинен ущерб еще четырем автомобилям", — пояснил источник.
В результате ДТП погибли пешеход, а также водитель и пассажир Mercedes-Benz AMG. Водитель и пассажиры микроавтобуса были госпитализированы.