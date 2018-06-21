Мосгорсуд признал законным второй приговор Уильяму Браудеру

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным второй приговор, вынесенный основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов и намеренное банкротство предприятия "Дальняя степь".
Дело Баудера
Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.
В 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.
По второму делу — о неуплате налогов и намеренном банкротстве "Дальней степи" — Тверской суд также признал Браудера виновным, но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.