Мосгорсуд признал законным второй приговор Уильяму Браудеру

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным второй приговор, вынесенный основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов и намеренное банкротство предприятия "Дальняя степь".

Дело Баудера

"Приговор оставить без изменения", — огласила решение одна из судей коллегии. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката по назначению. Теперь приговор считается вступившим в законную силу.

Уильям Браудер — основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила широкий общественный резонанс.

В 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

В 2013 году столичный Тверской суд приговорил его к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.

По второму делу — о неуплате налогов и намеренном банкротстве "Дальней степи" — Тверской суд также признал Браудера виновным, но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.