Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом под Орлом выписали из больницы

БРЯНСК, 21 июн — РИА Новости. Медики выписали еще пятерых пострадавших в ДТП с участием поезда и автобуса в Орловской области, четверо остаются в больнице, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
"Еще четыре человека остаются в больнице, остальные выписаны", — сказала собеседница агентства.
Следствие по факту ДТП возбудило уголовное дело по двум статьям — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Водитель автобуса заключен под стражу.