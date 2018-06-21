Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом под Орлом выписали из больницы

БРЯНСК, 21 июн — РИА Новости. Медики выписали еще пятерых пострадавших в ДТП с участием поезда и автобуса в Орловской области, четверо остаются в больнице, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

ДТП произошло 10 июня, когда на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. По данным СК РФ, 12 человек были госпитализированы. Через несколько дней в больнице скончалась еще одна пострадавшая, два человека были выписаны из больницы в начале текущей недели.

"Еще четыре человека остаются в больнице, остальные выписаны", — сказала собеседница агентства.

Следствие по факту ДТП возбудило уголовное дело по двум статьям — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Водитель автобуса заключен под стражу.