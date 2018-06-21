В Подмосковье неизвестный расстрелял мужчину с собакой

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в подмосковных Люберцах, где неизвестный расстрелял местного жителя, гулявшего с собакой, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел в минувший вторник, 19 июня, во дворе жилого дома в городе Лыткарино. Собака погибла на месте, мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.

"Предварительно установлено, что неизвестный произвел в местного жителя и его собаку серию выстрелов из неустановленного оружия. В результате мужчина получил пулевое ранение головы, грудной клетки, туловища и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, а его собака умерла на месте. После совершения преступления неизвестный скрылся", — сказала Врадий.

По одной из версий следствия, у пострадавшего и неизвестного мог произойти конфликт из-за собаки, но следствие рассматривает и другие возможные причины инцидента.

"В рамках расследования уголовного дела назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистическая. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Устанавливаются очевидцы", — добавила собеседница.