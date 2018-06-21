Источник назвал причину ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Предварительной причиной крупного ДТП на Кутузовском проспекте в центре Москвы, в результате которого погибли три человека, стал наезд Mercedes-Benz элитной серии AMG на пешехода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в ночь на четверг возле дома 24: столкнулись пять машин, три человека погибли, еще столько же получили травмы, но выжили.

"Около двух часов ночи автомобиль Mercedes-Benz AMG, который двигался в сторону центра по Кутузовскому проспекту, сбил женщину 1959 года рождения. После этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом", — пояснил источник.

От удара иномарку отбросило к тротуару, где она загорелась. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии, предварительно, стала женщина-пешеход.

По данным источника, иностранных болельщиков, приехавших в Москву на чемпионат мира по футболу, среди погибших и пострадавших в ДТП нет.