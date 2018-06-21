В Мосгорсуде 5 июля рассмотрит жалобу Генпрокуратуры по приговору Пирумову

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда перенес на 5 июля рассмотрение кассационного представления Генпрокуратуры на приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, осужденному за хищение денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет о приговоре от 2017 года, по которому Пирумов был освобожден из-под стражи, суд тогда ограничился штрафом. Прокуратура добивается ужесточения наказания — в виде заключения в колонии. Бывший чиновник вновь был задержан и 18 мая арестован по второму уголовному делу, на этот раз за хищения при реставрации объектов Эрмитажа. Решение о новом аресте уже вступило в законную силу.

"Судья-докладчик попросил о дополнительном времени для изучения дела", — пояснил причину отложения председательствующий Дмитрий Фомин. Он добавил, что Пирумов просил о личном участии в заседании.

В минувшем декабре Мосгорсуд слегка ужесточил приговор Пирумову, увеличив штраф с 300 тысяч до миллиона рублей, но подтвердив 1,5-летний срок заключения (он отбыл его еще за время следствия и был освобожден сразу после оглашения приговора). Кроме того, апелляционная инстанция лишила Пирумова медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В своей жалобе Генпрокуратура просит отменить апелляционное определение от 19 декабря в отношении Пирумова и направить уголовное дело на новое рассмотрение, но сразу в апелляции, где и пересмотреть вопрос о наказании.

Пирумов был ключевым фигурантом громкого "дела реставраторов" — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, похитивших более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.