В Мосгорсуде 5 июля рассмотрит жалобу Генпрокуратуры по приговору Пирумову

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда перенес на 5 июля рассмотрение кассационного представления Генпрокуратуры на приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, осужденному за хищение денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Судья-докладчик попросил о дополнительном времени для изучения дела", — пояснил причину отложения председательствующий Дмитрий Фомин. Он добавил, что Пирумов просил о личном участии в заседании.
В минувшем декабре Мосгорсуд слегка ужесточил приговор Пирумову, увеличив штраф с 300 тысяч до миллиона рублей, но подтвердив 1,5-летний срок заключения (он отбыл его еще за время следствия и был освобожден сразу после оглашения приговора). Кроме того, апелляционная инстанция лишила Пирумова медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
В своей жалобе Генпрокуратура просит отменить апелляционное определение от 19 декабря в отношении Пирумова и направить уголовное дело на новое рассмотрение, но сразу в апелляции, где и пересмотреть вопрос о наказании.
Пирумов был ключевым фигурантом громкого "дела реставраторов" — махинаторов из Минкультуры и бизнеса, похитивших более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.