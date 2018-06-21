В Коми осудили мужчину, отрубившего лапу собаке из-за съеденного мяса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Мировой судья приговорил к полугоду ограничения свободы сельского жителя Коми, топором отрубившего лапу своей собаке из-за съеденного мяса забитого поросенка, сообщает в четверг республиканская прокуратура.
"Вернувшись домой, нетрезвый мужчина обнаружил, что дверь на веранду не заперта и несколько собак, в том числе и его пес по кличке Буян, поедают мясо поросенка, забитого им утром. Мужчина стал разгонять собак, после чего со злости схватил Буяна и отрубил топором ему заднюю лапу. Пес выжил, однако остался искалеченным", — отмечает надзорное ведомство.
Мужчина признан виновным по статье "жестокое обращение с животными".
Приговором мирового судьи живодеру назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, информирует прокуратура Коми.
Приговор не вступил в законную силу.